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Новости. Экономика
10:43, 01 Ноября 2019

Новогодняя акция "ТНС энерго Карелия": "Украсьте елку с ТНС"!

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В преддверии Новогодних праздников АО "ТНС энерго Карелия" готовит сюрприз для потребителей. Победители и призеры получат новогодние подарки.

Стать участником акции очень просто!

В ноябре и декабре: 

  1. Рассчитывайте платеж с учетом текущего или запланированного потребления*;
  2. Своевременно вносите плату;
  3. Собирайте "энергобаллы" за каждый месяц;
  4. Получайте  возможность  выиграть  новогодние подарки от гарантирующего поставщика!

По  25  клиентов  в  каждом  представительстве компании из числа выполнивших условия акции, получат подарки от АО "ТНС энерго Карелия", а 17 победителей получат главный приз

Участниками акции могут стать как абоненты, вносящие плату за электрическую энергию в срок и в полном объеме, так и клиенты, имеющие задолженность. В этом случае следует оплатить как долг вместе с начисленными пени, так и запланированное до конца месяца потребление.

Напомним, для расчета потребления на основе показаний счетчика и быстрой оплаты счетов без комиссии и очередей удобнее всего пользоваться платежным сервисом на корпоративном сайте гарантирующего поставщика: просто зайдите на сайт, введите  свой  лицевой   счет,  передайте показания  ИПУ  и  активируйте кнопку  "включить в  оплату  предварительный  расчет  по  среднеме-cячному потреблению".

После завершения оплаты квитанцию можно отправить себе на e-mail или распечатать. Платежное решение для сайта АО "ТНС энерго Карелия"  разработано  при  поддержке  феде-рального Платежного сервиса А3.

— Новый год — это время исполнения желаний, время поздравлений и подарков, — комментирует руководитель Департамента по работе с потребителями АО "ТНС энерго Карелия" Владимир Сергеичев. — Акция "Украсьте елку с ТНС"! — это возможность  получить приятный сюрприз просто за своевременное внесение платы по счету. Пусть новый год начнется радостно!

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