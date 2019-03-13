На российском строительном рынке апартаменты являются новым видом недвижимости, который становится все более популярным у застройщиков и покупателей жилья.

Уже сейчас доля апартаментов в центральных районах Санкт-Петербурга достигла трети от общего числа новостроек и продолжает увеличиваться.

Причиной такого роста является плотная застройка престижных районов города, в которых становится все сложнее приобрести новую квартиру. В результате строительство ведется в основном на окраинах, а спрос на недвижимость в центре остается неудовлетворенным. Благодаря европейскому опыту выход из ситуации все же удалось найти. Альтернативой многоквартирным домам стали современные и компактные апарт-отели, появляющиеся в самых популярных и удобных местах - рядом со станциями метро, достопримечательностями и деловыми центрами.

Преимущества апартаментов

В настоящее время цена на апартаменты ниже стоимости квартир на 10-15%, что превращает их в выгодный способ вложения средств. К тому же, если в обслуживание обычного жилья входит лишь стандартный набор услуг ЖКХ, то владельцы апартаментов могут дополнительно заказать уборку помещений, смену постельного белья, доставку еды или вызов такси.

Многие считают недостатком такой недвижимости то, что в ней разрешена только временная регистрация. Однако это не мешает собственникам апартаментов пользоваться всеми социальными благами, например, записываться на прием к врачу в поликлинике или получать для детей места в государственных школах и детских садах. Кроме того, такую регистрацию можно продлевать каждые 5 лет.

Апартаменты относятся к нежилому фонду, а потому их перепланировка не нуждается в согласовании с соответствующими инстанциями. В этом случае они становятся идеальным выбором для тех, кто мечтает оборудовать жилье по своему вкусу и не любит ограничивать свою фантазию.

На основе вышеперечисленных преимуществ среди тех, кто решил купить апартаменты в Санкт-Петербурге, можно выделить три основные категории собственников.

Арендодатели. Благодаря удобному расположению, современным интерьерам и качественному сервису апартаменты пользуются высоким спросом у гостей города. Такие помещения редко пустуют, при этом владелец может искать арендаторов самостоятельно или доверить задачу специальной службе, которая проследит за порядком, возьмет с постояльца оплату и перечислит ее собственнику недвижимости. Жители пригородов Санкт-Петербурга. Чтобы не стоять ежедневно в пробках на въезде и выезде из города, жители удаленных районов предпочитают в будние дни оставаться в центре и отдыхать в собственных апартаментах. Такой вариант особенно удобен деловым людям - не нужно делать уборку, гладить одежду и готовить завтрак, а встречи и переговоры происходят недалеко от дома. Люди творческих профессий. Любителям организовывать жилое пространство по своему вкусу отлично подходят апартаменты, в которых можно создать любой интерьер - от современного лофта с кирпичными стенами до уютного зеленого оазиса или мастерской художника.

Наибольшим спросом у покупателей апартаментов в Санкт-Петербурге пользуется недвижимость в престижном Московском районе.

Апартаменты в Московском районе

К основным достоинствам апартаментов в Московском районе Санкт-Петербурга относится близость к историческому центру, транспортная доступность и большое количество зеленых насаждений. Здесь много живописных скверов, ухоженных аллей и уютных двориков. Именно в этой части города расположены популярные парки - Авиаторов, Интернационалистов, Героев-пожарных, Московский парк Победы и Яблоневый сад.

Московский район называют "южными воротами" города благодаря его отличной транспортной доступности. Расположенное рядом Киевское шоссе ведет в Гатчину, по Пулковскому шоссе можно за полчаса доехать в аэропорт, а по Московскому добраться до знаменитых дворцов в Пушкине и Павловске. В пределах Петербурга можно за 20 минут доехать до исторического центра и за 10 минут выехать на КАД. Пешеходы могут воспользоваться шестью станциями метро, несколькими железнодорожными станциями и популярными маршрутами общественного транспорта.

В районе действуют десятки школ и детских садов, а также Дом молодежи, планетарий, картинг-клуб и несколько развлекательных центров с аттракционами. Для взрослых - многочисленные торговые и спортивные центры, кинотеатры, музеи, ночные клубы, бары, рестораны и бассейны.

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