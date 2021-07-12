«Апостол Андрей» остановит движение на трассе «Кола»

В среду, 14 июля, из-за разводки моста через Свирь движение по трассе «Кола» будет полностью перекрыто, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В четверг в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на автомобильной дороге Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия).

«В период с 11:10 до 13:10 для прохода вверх по реке яхты „Апостол Андрей“ с максимальным высотным габаритом 22 метра представителями ОАО „РЖД“ будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.