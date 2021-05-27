Аптека будущего: в Петрозаводске открылся первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ

В столице Карелии открылся первый аптечный хаб одной из крупнейших онлайн-аптек страны – СБЕР ЕАПТЕКИ.

Здесь можно найти все: от лекарств, витаминов, продукции для красоты и здоровья до медицинской техники. Директор хаба СБЕР ЕАПТЕКИ Алексей Мордовцев пояснил, что в будущем через СБЕР ЕАПТЕКУ можно будет приобрести даже ветеринарные препараты.

Заказать необходимые лекарства и товары можно с помощью мобильного приложения или интернет-сайта. Важный нюанс заключается в том, что приложение адаптировано для людей с особыми потребностями. Речь идет о людях с нарушениями координации движений, слабовидящих, незрячих. Сделать заказ самостоятельно им поможет увеличенный шрифт в приложении, а также озвучивание кнопок и действий. Как подчеркнул Алексей Мордовцев, возникают случаи, когда кто-то не может сделать заказ через интернет, путается в приложении (зачастую такие проблемы возникают у пожилых людей). Но даже в этом случае не стоит отчаиваться — всегда можно обратиться за советом в круглосуточный колл-центр. Там не только проинструктируют, как сделать заказ, но и могут сформировать заказ за человека, если он не в ладу с современной техникой: необходимо только продиктовать наименования препаратов или товаров.





Причем для того, чтобы получить препараты, необязательно приезжать в аптечный пункт на Зайцева, 67а. Можно сэкономить время и силы, воспользовавшись курьерской доставкой. Как подчеркнул директор хаба СБЕР ЕАПТЕКИ, в настоящее время доставка бесплатная вне зависимости от общей стоимости заказанных товаров. Однако забирать препараты по рецепту или же спиртосодержащие препараты придется самостоятельно.

С тем, что за интернет-аптеками будущее, трудно поспорить. И открытие хаба СБЕР ЕАПТЕКИ — это шаг к цифровизации нашего региона. По мнению первого замминистра здравоохранения Карелии Ольги Руотцелайнен, открытие хаба СБЕР ЕАПТЕКИ увеличит доступность препаратов для жителей карельской столицы, а в дальнейшем — и всей республики. Появление хаба положительным образом скажется и на эффективности лечения, ведь если пациент с определенными проблемами со здоровьем своевременно получит необходимые лекарственные препараты, прописанные лечащим врачом, и практически сразу же начнет их принимать, то и вылечится намного быстрее.

«СБЕР ЕАПТЕКА является одним из лидеров сферы электронной продажи и доставки безрецептурных лекарств и товаров для здоровья в России. Уверен, присутствие компании в Петрозаводске окажет существенное влияние на качество жизни горожан, повысив доступность лекарственных препаратов населению», — отмечает управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.





Примечательно, что уже к 2022 году по всей России планируется открыть 180 хабов. Причем Карелия также не останется в стороне. Сначала сеть аптечных пунктов СБЕР ЕАПТЕКИ охватит Петрозаводск, затем купить лекарства (в том числе редкие), а также необходимые товары из ассортимента СБЕР ЕАПТЕКИ можно будет в большинстве карельских городов.

В петрозаводском хабе уже доступны более 16 тысяч лекарств и товаров для красоты и здоровья. К концу года ассортимент увеличится до 18 тысяч наименований. Список востребованных препаратов оперативно пополняется. Со временем подход к каждому человеку, его потребностям станет еще более индивидуальным, ведь СБЕР ЕАПТЕКА в первую очередь нацелена на человека, его комфорт.





Не случайно в день торжественного открытия хаба был оформлен очень важный благотворительный заказ на сумму около 20 тысяч рублей в пользу подопечных Карельского регионального фонда «Материнское сердце», который был составлен, исходя из потребностей находящихся на попечении фонда семей.

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