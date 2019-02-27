Аптека в Карелии нарушила антинаркотическое законодательство

В Муезерском районе аптека нарушила порядок хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе проверки установлено, что в аптечном пункте, расположенном в одном из поселков района, хранение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуществлялось без соответствующих журналов учета.

Кроме того, проверкой выявлено расхождение между фактически имеющимися в наличии лекарственными препаратами и данными учета.

Директору фармацевтического предприятия было вынесено представление.