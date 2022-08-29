Аптекарь на севере Карелии по звонку «инкассатора» перевела на неизвестный счет всю выручку

В Костомукше телефонные мошенники представились аптекарю инкассаторами и заполучили 50 тысяч рублей, сообщили МВД Карелии.

В полиции Костомукши зарегистрировано два заявления об обманном хищении денежных средств.

Так, одна из пострадавших — 38-летняя горожанка, фармацевт в местной аптеке. Она обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что в её смену на служебный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился инкассатором, поинтересовался наличием выручки в кассе и попросил перевести её на указанный счёт, так как в этот раз сотрудники службы лично подъехать не смогут.

Женщина без каких-либо сомнений перевела 50 тысяч рублей. А затем решила всё-таки созвониться с руководителем организации, который объяснил костомукшанке, что она общалась с телефонными аферистами.

В настоящее время по заявлению проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.