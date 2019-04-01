Арбитраж обнаружил признаки уклонения от уплаты налогов "Кареллеспромом"

Арбитражный суд Карелии выявил признаки умышленного уклонения от уплаты налогов в действиях руководства холдинга "Кареллеспром" в тот период, когда его возглавлял предыдущий гендиректор Николай Раскатов.

Это следует из решения суда по заявлению "Кареллеспрома", который пытался оспорить результаты налоговой проверки. Претензии ФНС, в частности, вызвали действия компании, связанные с налоговыми вычетами по НДС. Налоговая служба усмотрела признаки фиктивных сделок между "Карелеспромом" и его партнерами в 2015 году, сообщают "Вести Карелии".

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