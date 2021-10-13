Аренда квартир резко подорожала в Петрозаводске

Стоимость аренды квартир у частных владельцев в Петрозаводске значительно выросла в течение сентября.

Это следует из данных Карелиястата о средних потребительских ценах на товары и услуги по Республике Карелия.

Аренда однокомнатной квартиры подорожала по сравнению с августом на 14,9% — в среднем, до 14788 рублей в месяц.

Цены за съем двухкомнатной квартиры выросли за месяц на 36,5% — до 19831 рубля.

Ранее Минстрой РФ предложил включить в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» инициативу о налоговом вычете с расходов на аренду жилья для развития арендного рынка.