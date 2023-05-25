Арендатор леса в Карелии поплатился крупным штрафом за наем на работу экс-чиновника

Прокуратура нашла коррупционное правонарушение в работе лесной компании Медвежьегорского района, сообщили в надзорном органе Карелии.

Прокуратура Медвежьегорского района проверила деятельность ООО «Лес Эко» на соблюдение законодательства о противодействии коррупции.

Сотрудники надзорного органа выяснили, что генеральный директор фирмы в сентябре 2022 года взял на работу бывшего государственного служащего.



Тот в 10-дневный срок не направил бывшему работодателю уведомление о заключении с ним трудового договора.



Необходимый документ бывший чиновник направил спустя более пяти месяцев и только после вмешательства прокуратуры.

В надзорном орагне возбудили дело об административном правонарушении. Суд оштрафовал ООО «Лес Эко» на 100 тысяч рублей.