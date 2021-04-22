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Арендатор в Карелии задолжал почти 2 миллиона рублей за пользование лесами

Новости. Общество
12:10, 23 Апреля 2021
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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После вмешательства прокуратуры организация в Лахденпохском районе выплатила миллионный долг за пользование лесным участком, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о лесопользовании.

В ходе мероприятий работники прокуратуры установили, что ООО «Каменная сельга» имеет задолженность по выплате арендных платежей за использование лесного участка с января по март 2021 года.

В целях устранения нарушений природоохранная прокуратура внесла представление руководителю организации.

В результате предприятие полностью погасило долг на сумму более 1,7 миллиона рублей.

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Комментарии

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udo
2021-04-23 13:17:27
Как бы жила страна без прокуратуры? :)
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