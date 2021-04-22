Арендатор в Карелии задолжал почти 2 миллиона рублей за пользование лесами

После вмешательства прокуратуры организация в Лахденпохском районе выплатила миллионный долг за пользование лесным участком, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о лесопользовании.

В ходе мероприятий работники прокуратуры установили, что ООО «Каменная сельга» имеет задолженность по выплате арендных платежей за использование лесного участка с января по март 2021 года.

В целях устранения нарушений природоохранная прокуратура внесла представление руководителю организации.

В результате предприятие полностью погасило долг на сумму более 1,7 миллиона рублей.