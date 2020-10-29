Арендатора сельхозземель в Карелии оштрафовали за заросшие канавы

Арендатору, допустившему зарастание мелиоративных канав, выдано предписание и выписан штраф 500 рублей, сообщили в управлении Россельхознадзора по Карелии.

В сентябре Управление Россельхознадзора по Карелии провел плановую выездную проверка на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 1,62 га, расположенного в Кондопожском районе.

Земельный участок является осушенным, по виду сельскохозяйственных угодий относится к сенокосам, следовательно, является особо ценным. Находится в собственности Карелии, предоставлен в аренду жителю Карелии.

В ходе проверки было установлено, что арендатор использует земельный участок для сенокошения (по назначению), однако мелиоративные канавы, расположенные в границах участка, заросли древесно-кустарниковой растительностью (ольха, ива и береза высотой более 3 метров), что является нарушением правил эксплуатации мелиоративной системы.

За нарушение правил эксплуатации мелиоративной системы арендатор земельного участка был привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 500 рублей.

Арендатору также было выдано предписание устранить нарушения земельного законодательства сроком исполнения до 20 апреля 2021 года.