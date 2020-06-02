Арендаторы в Карелии пожаловались, что не могут получить обещанные из-за эпидемии отсрочки

Предприниматели в Карелии пожаловались бизнес-омбудсмену на отказы некоторых федеральных учреждений предоставлять отсрочку по арендным платежам за федеральное имущество вопреки решению правительства России.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

Она напомнила, что распоряжением правительства РФ от 16 мая 2020 г. N 1296-р федеральные органы власти и подведомственные предприятия обязаны предоставить отсрочки по арендной плате тем арендаторам, которые вошли в перечень отраслей, пострадавших от коронавируса. Это относится и к арендаторам лесных участков.

Тем не менее, в Карелии выявлены факты отказов в предоставлении таких отсрочек.

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