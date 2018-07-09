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Новости. Общество
12:09, 09 Июля 2018

Арендная плата за землю под жилую застройку резко возросла

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Изменения в Земельном кодексе привели к резкому росту арендной платы за земельные участки, предоставленные для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Об этом сообщила представитель компании "КСМ" Оксана Политова на заседании комитета по экономической политике парламента Карелии, где обсуждался законопроект о снижении нагрузки на застройщиков.

По словам Политовой, до марта 2015 года действовала норма, согласно которой, арендная плата за земельные участки, предоставленные для комплексного освоения в целях жилищного строительства, рассчитывалась исходя из кадастровой стоимости.

Эти расчеты закладывались в перспективные планы застройщиков, когда они брали участки в аренду. После внесений изменений в Земельный кодекс и в республиканское законодательство данная норма перестала действовать. Расчет арендной платы стал производиться исходя из рыночной стоимости. Это привело к резкому росту расходов застройщиков.

"На примере своей организации могу сказать, что плата за квадратный метр возросла в 10 раз. Мы хотим вернуться к прежней методике расчета", - сказала Политова.

Возможно ли вернуться к прежней методике расчета, узнайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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