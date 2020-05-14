Арестован начальник Калевальского лесничества, закрывавший глаза на незаконные рубки

Костомукший городской суд избрал меру пресечения для обвиняемого во взяточничестве начальника Калевальского лесничества.

В минувший четверг, 14 мая, судья Ишхан Сафарян с участием прокурора Владимира Ушанова в Костомукшском городском суде рассмотрел ходатайство Следкома об аресте начальника Калевальского лесничества Валерия Г., которому предъявлено обвинение по статье 290 часть 5 - получение взятки группой лиц по предварительному сговору, и избрал для обвиняемого в качестве меры пресечения арест на два месяца.

По имеющейся информации, в настоящий момент речь идет о взятке в 30 тысяч рублей, однако, по данным нашего издания, этот эпизод, скорее всего, не единственный. Мзду руководитель лесничества брал вместе с подчиненными за сокрытие правонарушений в освоении лесов, а проще говоря, за то, что закрывал глаза на незаконные рубки.

Защитником начальника начальника лесничества выступает адвокат Роман Масалев.

Напомним, по информации Следкома Карелии, в республике были возбуждены пять уголовных дел по фактам получения взяток представителями лесничеств.

В одном случае начальник Калевальского лесничества и двое его подчиненных получили взятку в сумме 30 тысяч рублей за то, что закрыли глаза на незаконную рубку сухостойной древесины и не приняли никаких мер по отношению к нарушителям.

В других случаях двое подозреваемых получили взятки в сумме 40, 200 и 240 тысяч рублей за незаконные действия, связанные с отводом лесосек, и составление лесных деклараций с заведомо недостоверными сведениями о корневом запасе и породном составе древесины на делянках.