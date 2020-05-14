Следком Карелии раскрыл размер взяток, за которые задержали сотрудников лесничеств

Следователи завели сразу пять уголовных дел по фактам получения взяток представителей Калевальского и Олонецкого лесничеств.

Напомним, в минувшую среду, 13 мая, сотрудники Костомукшского Следкома и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии задержали начальника Калевальского лесничества по подозрению в получении взятки в 30 тысяч рублей. За аналогичное преступление в этот же день был задержан и сотрудник Олонецкого лесничества.

По информации Следкома Карелии, в республике были возбуждены пять уголовных дел по фактам получения взяток представителями лесничеств.

В одном случае начальник Калевальского лесничества и двое его подчиненных получили взятку в сумме 30 тысяч рублей за то, что закрыли глаза на незаконную рубку сухостойной древесины и не приняли никаких мер по отношению к нарушителям.

В других случаях двое подозреваемых получили взятки в сумме 40, 200 и 240 тысяч рублей за незаконные действия, связанные с отводом лесосек, и составление лесных деклараций с заведомо недостоверными сведениями о корневом запасе и породном составе древесины на делянках. Кроме того, представители лесничеств не проводили проверки качества отвода и таксации.

Как сообщили в Следкоме, в настоящее время в отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судьба других фигурантов уголовных дел станет известна в ближайшее время.

Расследование уголовных дел продолжается.

Ранее в Карелии начальника отдела лесозаготовительного предприятия осудили на 3 года за незаконную вырубку на 9 млн рублей.