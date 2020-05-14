890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стали известны сроки отключения горячей воды в Петрозаводске
14.05.2020 13:37
Жители микрорайона Петрозаводска возмущены, что добраться домой по нормальной дороге могут только рискуя получить штраф 4
14.05.2020 17:06
Завершение отопительного сезона в Карелии откладывается из-за коронавируса 14
14.05.2020 13:18
Посетителя ночного клуба в Петрозаводске избили на глазах у толпы (ВИДЕО) 3
14.05.2020 16:22

Следком Карелии раскрыл размер взяток, за которые задержали сотрудников лесничеств

Новости. Криминал
06:40, 15 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Следователи завели сразу пять уголовных дел по фактам получения взяток представителей Калевальского и Олонецкого лесничеств.

Напомним, в минувшую среду, 13 мая, сотрудники Костомукшского Следкома и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии задержали начальника Калевальского лесничества по подозрению в получении взятки в 30 тысяч рублей. За аналогичное преступление в этот же день был задержан и сотрудник Олонецкого лесничества.

По информации Следкома Карелии, в республике были возбуждены пять уголовных дел по фактам получения взяток представителями лесничеств.

В одном случае начальник Калевальского лесничества и двое его подчиненных получили взятку в сумме 30 тысяч рублей за то, что закрыли глаза на незаконную рубку сухостойной древесины и не приняли никаких мер по отношению к нарушителям.

В других случаях двое подозреваемых получили взятки в сумме 40, 200 и 240 тысяч рублей за незаконные действия, связанные с отводом лесосек, и составление лесных деклараций с заведомо недостоверными сведениями о корневом запасе и породном составе древесины на делянках. Кроме того, представители лесничеств не проводили проверки качества отвода и таксации.

Как сообщили в Следкоме, в настоящее время в отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судьба других фигурантов уголовных дел станет известна в ближайшее время.

Расследование уголовных дел продолжается.

Ранее в Карелии начальника отдела лесозаготовительного предприятия осудили на 3 года за незаконную вырубку на 9 млн рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
08.05.2020, 12:43
По следам педофила
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
10.05.2020, 12:57
Первые изменения ограничительных мер в Карелии начали действовать сегодня

Чтиво

14.05.2020 14:46
Личное мнение
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 3
Угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
08.05.2020 15:08
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»