Арестован водитель, сбивший в Петрозаводске велосипедистку и сбежавший с места ДТП

Водитель, который сбил в Сайнаволоке велосипедистку и скрылся с места ДТП, найден и теперь его ждет наказание.

Напомним, что 28 июня на пересечении переулка Водлицкого и Родникового проезда в 20.10 неустановленный водитель "ВАЗ-21099" сбил 37-летнюю велосипедистку и уехал, бросив пострадавшую на месте аварии.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили водителя автомобиля, совершившего наезд на велосипедистку и скрывшегося с места происшествия.

Им оказался петрозаводчанин, 1991 года рождения, ранее лишенный права управления транспортными средствами.

В отношении нарушителя составлены административные материалы:

- по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ – управление ТС, водителем, не имеющим права управления;

- по ч.3 ст.12.27 КоАП РФ – невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен;

- по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ – оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он является.

За уезд с места ДТП судом назначено наказание в виде административного ареста на срок 3 суток.