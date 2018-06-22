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Новости. Криминал
12:19, 22 Июня 2018

Арестован второй обвиняемый, признавший причастность к убийству таксиста в Петрозаводске

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Петрозаводский городской суд арестовал до 17 августа местного жителя, который, по версии следствия, вместе с бывшим полицейским убил водителя такси.

Соответствующее решение принял в пятницу судья Дмитрий Хромых после рассмотрения ходатайства следователя об избрании меры пресечения для Виталия С. в виде ареста до 17 августа.

"Ну раз так, значит, так", - ответил на это Виталий С.

Обвиняемый настаивает на иной квалификации дела. Он не согласен, что убийство было по предварительному сговору группой лиц. При этом признал, что причастен к убийству.

Ранее был арестован второй обвиняемый – бывший сотрудник МВД Карелии Денис А.

Обоим предъявлено обвинение по п. "ж" ч.2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

По версии следствия, именно они причастны к убийству таксиста 17 июня. Как рассказал в суде следователь, опираясь на показания свидетеля, Виталий С. наносил удары ножом по указанию Дениса А. 

По словам следователя, одна из свидетельниц утверждает, что Виталий С. пытался после преступления скрыться из Карелии. А трудовая книжка Дениса А. свидетельствует о том, что ранее он служил в МВД Карелии.

Напомним, трагедия произошла около 05.00 в воскресенье 17 июня. Тогда к сторожу частной пилорамы на проходной Южной промзоны обратился тяжело раненный таксист Алексей В. Он успел сообщить, что двое неизвестных мужчин вначале отказались оплатить проезд, затем ударили его ножом в живот. После чего похитили его мобильный телефон и скрылись.

Таксист смог доползти до проходной лесопилки. Сторож вызвал полицию и скорую, в автомобиле которой мужчина скончался от большой потери крови.

Оба подозреваемых были задержаны в течение суток.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Судья
2018-06-22 12:35:02
Да уж. Из-за каких-то 200-300 рублей ... :)
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