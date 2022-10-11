Арестованный автомобиль должника выставили на продажу в Карелии

В республике пройдут публичные торги автомобиля, сообщили в УФССП Карелии.

На торгах в Карелии реализуется арестованное имущество должника — автомобиль Nissan Almera.

Легковушка 2002 года выпуска находится в поселке Калевала. Начальная цена лота, согласно информации на сайте, составляет чуть более 154 тысяч рублей.

Аукцион состоится 24 ноября, заявки на участие в нем будут приниматься по 18 ноября.

Дополнительные сведения о выставленном на торги имуществе размещены на интернет-сайте МТУ Росимущества.