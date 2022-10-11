Арестованный автомобиль должника выставили на продажу в Карелии

В республике пройдут публичные торги автомобиля, сообщили в УФССП Карелии.
На торгах в Карелии реализуется арестованное имущество должника — автомобиль Nissan Almera.
Легковушка 2002 года выпуска находится в поселке Калевала. Начальная цена лота, согласно информации на сайте, составляет чуть более 154 тысяч рублей.
Аукцион состоится 24 ноября, заявки на участие в нем будут приниматься по 18 ноября.
Дополнительные сведения о выставленном на торги имуществе размещены на интернет-сайте МТУ Росимущества.
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