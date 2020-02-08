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Арестованный экс-глава Минтранса Карелии оказался одним из самых обеспеченных членов местного правительства

Новости. Общество
13:00, 09 Февраля 2020
фото: © страница вконтакте Алексей Кайдалов
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В последней декларации о доходах уволенного чиновника – квартира в Испании, которой он владеет совместно с супругой.

Обвиняемый в получении взятки экс-министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов оказался одним из самых обеспеченных членов республиканского правительства. Судя по последней декларации о доходах главы карельского Минтранса, в 2018 году Кайдалов вместе со своей супругой владел несколькими квартирами и земельными участками, в том числе в собственности семейной пары находилась квартира в Испании. При этом годовой доход карельского министра составил около 2,2 миллиона рублей.

Отчитаться о доходах за прошлый год господин Кайдалов не успел, но, как стало известно "Столице на Онего", министр получил весьма неплохие премиальные за свою работу.

В субботу, 8 февраля, Петрозаводский городской суд арестовал Кайдалова до 5 апреля.

Читайте подробнее в статье "Камера вместо квартиры в Испании".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Правый
2020-02-09 13:44:32
А чему удивляться-то?
Сегодня почитал в СМИ про состояние нового Премьера страны, расследование ФБК, ужас, оправдания происхождения миллионов ДОЛЛАРОВ просто смешные, деньги, взявшиеся неизвестно каким "заработанным" путём , уже переоформлены на родственников, ну цирк да и только....
Как можно верить теперь .....
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