Арестованный экс-глава Минтранса Карелии оказался одним из самых обеспеченных членов местного правительства

В последней декларации о доходах уволенного чиновника – квартира в Испании, которой он владеет совместно с супругой.

Обвиняемый в получении взятки экс-министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов оказался одним из самых обеспеченных членов республиканского правительства. Судя по последней декларации о доходах главы карельского Минтранса, в 2018 году Кайдалов вместе со своей супругой владел несколькими квартирами и земельными участками, в том числе в собственности семейной пары находилась квартира в Испании. При этом годовой доход карельского министра составил около 2,2 миллиона рублей.

Отчитаться о доходах за прошлый год господин Кайдалов не успел, но, как стало известно "Столице на Онего", министр получил весьма неплохие премиальные за свою работу.

В субботу, 8 февраля, Петрозаводский городской суд арестовал Кайдалова до 5 апреля.

Читайте подробнее в статье "Камера вместо квартиры в Испании".