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Новости. Криминал
09:44, 16 Июля 2019
фото: komi.kp.ru

Архангелогородец лишил жителя Петрозаводска автомобиля

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Житель Архангельска приехал в Карелию на заработки и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

Житель Кеми долгое время оставлял свою машину около дома с ключами зажигания в замке и документами в бардачке.
И однажды утром машина исчезла. Мужчина обратился в полицию. Ущерб был оценен в 130 тысяч рублей.

По версии следствия, припаркованный автомобиль привлек внимание 27-летнего жителя Архангельской области, приехавшего в Карелию на заработки и искавшего возможность покинуть город.

На вокзале он выяснил, что денег на покупку билета не хватит. В ожидании поезда мужчина решил скоротать время за распитием спиртного. В состоянии опьянения он ночью погулял по кемским улицам и заметил тот самый транспорт. Гость республики удостоверился, что дверь салона открыта, завел отечественное авто и отправился в путешествие.

Причем не один - своему коллеге, который также собирался вернуться в Поморье, подозреваемый рассказал, что купил только что автомобиль и пригласил его в поездку.

Спустя сутки приятели добрались до дома – города вблизи Архангельска, где подозреваемый тут же сдал ВАЗ в пункт приема металлолома.

Возбуждено уголовное дело о хищении авто. Подозреваемый возместил часть ущерба.

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