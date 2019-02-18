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Новости. Общество
18:40, 18 Февраля 2019
фото: Института геологии КарНЦ РАН

Археологи нашли первобытный город в Карелии

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Поселение, которому, по оценкам специалистам, около пяти тысяч лет, обнаружено на берегу Белого моря, сообщили в карельском филиале академии наук.

На комплексные исследования древних памятников, обнаруженных на Карельском берегу Белого моря к югу от деревни Усть-Кереть, сотрудниками сектора археологии института языка, литературы и истории КарНЦ РАН, получен грант Российского фонда фундаментальных исследований, который будет выполняться в течение трех лет.

Активные работы в районе начнутся уже в апреле 2019 года. К исследованию привлечены сотрудники Института геологии КарНЦ РАН и молодые специалисты из Кольского научного центра РАН.

Как рассказала руководитель проекта, археолог Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН Надежда Лобанова, специалистам предстоит изучить материальную культуру обитателей прибрежной зоны Белого моря, уточнить возраст поселений, выяснить особенности окружающей природной среды того времени (климата, ландшафта, растительности), определить уровни и возраст террас Белого моря.

"Нам предстоит работа в сложных условиях. Например, геологи планируют провести бурение донных отложений небольших озер вблизи реки Кереть с целью получения данных о палеогеографии района. До озер можно добраться только на снегоходах, предварительно "пробив" путь длиной в 10 км, работать придется на льду", ‒ отметила Надежда Валентиновна.

Руководитель группы отметила, что в данном районе есть еще много необследованных археологами участков, перспективных для обитания человеческих коллективов в разные этапы голоцена, а представители естественнонаучных дисциплин еще даже не начинали здесь свою работу.

Ранее сообщалось, что в августе 2014 года на площади около гектара были обнаружены два поселения с многочисленными овальными впадинами, которые сохранились от оснований жилищ-полуземлянок. Уникальная и пока непонятная особенность некоторых из них ‒ расположение от 4-х до 11-ти впадин цепочкой в один ряд. Археологам удалось исследовать только одно жилое сооружение, частично разрушенное вследствие природных процессов. В сооружении у входа находился каменный очаг, неподалеку фрагменты керамики с примесью асбеста в тесте и сланцевый, хорошо отшлифованный наконечник стрелы.

По заключению научного руководителя экспедиции Надежды Лобановой, поселение датируется эпохой раннего металла, ему около пяти тысяч лет ‒ это время зарождения древних цивилизаций Египта и Шумера. В первобытном городе, как его прозвали археологи, в зимнее время, по всей видимости, обитали охотники на морского зверя. Это предположение также предстоит проверить в ходе комплексных работ.

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