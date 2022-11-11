Архитекторы недовольны будущим памятником ювелиру из-за того, что он «принизит» фигуру царя в Петрозаводске

Проект установки памятника всемирно известному ювелиру Михаилу Перхину вызвал возражения среди архитектурной общественности Петрозаводска.
Скульптуру высотой пять с лишним метров из бронзы и малинового кварцита собираются установить на Онежской набережной, в створе улицы Германа Титова, рядом с тренажерами. С этим связана одна из претензий архитекторов.
«Мы приводили в пример памятник Петру, который скромно стоит между деревьев, а огромная фигура Перхина будет стоять на открытом пространстве, что не соответствует значимости ювелира по отношению к фигуре Петра», — считает архитектор Евгений Фролов.
Чем еще недовольно профессиональное сообщество, и зачем нужен памятник Перхину, читайте в статье «Столицы на Онего».
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