Архитекторы недовольны будущим памятником ювелиру из-за того, что он «принизит» фигуру царя в Петрозаводске

Проект установки памятника всемирно известному ювелиру Михаилу Перхину вызвал возражения среди архитектурной общественности Петрозаводска.

Скульптуру высотой пять с лишним метров из бронзы и малинового кварцита собираются установить на Онежской набережной, в створе улицы Германа Титова, рядом с тренажерами. С этим связана одна из претензий архитекторов.

«Мы приводили в пример памятник Петру, который скромно стоит между деревьев, а огромная фигура Перхина будет стоять на открытом пространстве, что не соответствует значимости ювелира по отношению к фигуре Петра», — считает архитектор Евгений Фролов.

Чем еще недовольно профессиональное сообщество, и зачем нужен памятник Перхину, читайте в статье «Столицы на Онего».