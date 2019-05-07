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Новости. Общество
14:14, 07 Мая 2019
фото: Валерий Поташов

Аркадий Бабченко: "Никакой свободы слова в России не осталось"

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Опальный блогер и журналист прокомментировал "Столице на Онего" ситуацию в российской медиа-сфере.

"Дискуссии о свободе слова в России нужно заканчивать, потому что никакой свободы слова в России не осталось", - заявил известный журналист и блогер Аркадий Бабченко, выступая на ежегодной конференции международной журналистской организации "Баренц-пресс" в норвежском городе Тромсе. Бабченко был приглашен на конференцию в качестве специального гостя, однако о том, как он попадал в Норвегию, журналист рассказывать не стал, пояснив, что таково было условие, которое он обязан выполнять по требованиям безопасности.

"Пару дней назад я списывался с Дмитрием Третьяковым. Это человек, который отсидел 13 месяцев во Владивостоке за то, что сделал репост моего поста. Человека за репост посадили в тюрьму! О какой свободе слова можно говорить?", - сказал Бабченко.

Комментируя по просьбе корреспондента "Столицы на Онего" развитие ситуации в российской медиа-сфере, Аркадий Бабченко заметил, что в стране остались лишь единичные независимые СМИ и журналисты, но "в основном, поляна зачищена".

Международная организация "Баренц пресс" объединяет журналистов и блогеров северных регионов Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Одной из тем нынешней конференции организации в Тромсе стала борьба с фейковыми-новостями и пропагандой.

Читайте подробнее о выступлении опального российского блогера в Тромсе в статье "Аркадий Бабченко: "Мне сейчас жизнь надо строить с нуля".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сандари
2019-05-07 16:22:23
Поташев ну хоть Бабченке поверь :" Мне жена каждый божий день говорит: "Заткнись, сволочь! Не пиши ничего, и так видишь, до чего ты нас довел!".
кир
2019-05-07 16:22:15
Морда лица не наша. :)
Беня
2019-05-07 15:16:35
А шо такое свобода слова? Объясните в двух словах идиёту.
User
2019-05-07 15:28:24
Беня, это когда захотел - слово дал, а захотел назад взял, ну как с пенсионным возрастом.
Неравнодушный
2019-05-07 15:13:25
По-моему, наоборот, такая вольница собралась: никому покоя своими мнениями не дают. Довели свободу слова до полного абсурда.
Сандари
2019-05-07 14:57:54
его ж вроде хоронили не так давно. воскрес?
Leopol'd
2019-05-07 15:47:42
Сандари, второй случай в истории!
goo
2019-05-07 15:00:24
Сандари, это ли не чудо?
однозначно
2019-05-07 14:42:17
Очередная фукусятина от поташова
Саныч
2019-05-07 14:22:57
Сейчас все гов..о мира выльется и на Бабченко, и на "Столицу"..
Гость
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