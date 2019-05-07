Аркадий Бабченко: "Никакой свободы слова в России не осталось"

Опальный блогер и журналист прокомментировал "Столице на Онего" ситуацию в российской медиа-сфере.

"Дискуссии о свободе слова в России нужно заканчивать, потому что никакой свободы слова в России не осталось", - заявил известный журналист и блогер Аркадий Бабченко, выступая на ежегодной конференции международной журналистской организации "Баренц-пресс" в норвежском городе Тромсе. Бабченко был приглашен на конференцию в качестве специального гостя, однако о том, как он попадал в Норвегию, журналист рассказывать не стал, пояснив, что таково было условие, которое он обязан выполнять по требованиям безопасности.

"Пару дней назад я списывался с Дмитрием Третьяковым. Это человек, который отсидел 13 месяцев во Владивостоке за то, что сделал репост моего поста. Человека за репост посадили в тюрьму! О какой свободе слова можно говорить?", - сказал Бабченко.

Комментируя по просьбе корреспондента "Столицы на Онего" развитие ситуации в российской медиа-сфере, Аркадий Бабченко заметил, что в стране остались лишь единичные независимые СМИ и журналисты, но "в основном, поляна зачищена".

Международная организация "Баренц пресс" объединяет журналистов и блогеров северных регионов Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Одной из тем нынешней конференции организации в Тромсе стала борьба с фейковыми-новостями и пропагандой.

Читайте подробнее о выступлении опального российского блогера в Тромсе в статье "Аркадий Бабченко: "Мне сейчас жизнь надо строить с нуля".