Арктические районы Карелии смогут выделять участки для проведения геологического изучения на 7 лет

Шесть районов Карелии войдут в перечень субъектов, обладающих правом предоставлять участки недр для проведения работ по геологическому изучению на срок до 7 лет, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

На заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации рассмотрели законодательную инициативу о внесении изменений в федеральный «О недрах». Она была подготовлена карельским парламентом.

Как рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев, предлагается включить отдельные районы республики, отнесенные к сухопутным территориям Арктической зоны, в перечень субъектов РФ, на территориях которых разрешается предоставление в пользование участков недр для проведения работ по геологическому изучению на срок до 7 лет. Сейчас на эти цели участки можно выделять лишь на 5 лет.

«К сухопутным территориям Арктической зоны отнесены 6 районов Карелии с характерной для них продолжительной зимой и коротким дождливым летом. Снежный покров высотой до 80 см держится с ноября до начала мая, а глубина промерзания грунтов достигает 1,3 м. Сложные климатические условия значительно ограничивают временные рамки и условия проведения работ по геологическому изучению участков недр на данных территориях. В течение пяти лет с учетом условий Арктики зоны не удается выполнить весь объем работ. А это в свою очередь является причиной снижения инвестиционной привлекательности геологоразведочных работ на указанных территориях», — отметил Игорь Зубарев на заседании комитета Совфеда.

Так, на 1 января 2021 года на территории Карелии предоставлено 22 лицензии на геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых. По большинству лицензий отмечается отставание по установленным срокам выполнения работ.

Сенаторы профильного комитета единогласно поддержали законодательную инициативу из Карелии.