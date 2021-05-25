Армас Машин: «В школах поборов не было»

Автор рубрики «Как это было» Армас Машин вспомнил о выпускных и бесплатном советском образовании.

Советское образование было бесплатным не только потому, что за саму учебу не надо было платить: школьники и их родители были свободны, даже ограждены от любых дополнительных поборов — на ремонт школы, на покраску класса, на подарки учителям и многое другое. Все это обеспечивалось за счет школы и, в отдельных случаях, коллективов-шефов, то есть за счет государства, а не родителей.

Сейчас в нашей семье нет школьников, но по своему опыту и со слов многих знакомых знаю, о чем говорю. Если сейчас положение дел поменялось, то хорошо, но помню времена, когда обсуждение всевозможных расходов на школьном родительском собрании превращалось, по сути, в соревнование родительских кошельков, и выигрывал тот, у кого кошелек толще.

Мы в школе раз в неделю сдавали деньги на школьное питание, и на другие цели денег, помнится, не собирали. В этом плане состязание кошельков попросту исключалось.

Наша школа не была специализированной, как, например, «английская» 17-я или «физико-математическая» 30-я школа, и контингент школьников определялся, скорее, местом жительства рядом со школой, а не школьными особенностями.

В нашем классе учились дети из разных семей, и в тогдашней школьной среде (бесплатность учебы и всего внеклассного, одинаковое школьное питание, единая школьная форма, советское воспитание) дети рядовых работников чувствовали себя на равных с детьми руководителей крупных предприятий, например, пароходства. Да и разница в доходах у людей не была тогда астрономической, как сейчас.

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