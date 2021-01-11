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"Армия спасения" помогла продуктами одиноким старикам в Карелии

Новости. Общество
12:29, 12 Января 2021
фото: © ГБУ СО "КЦСОН РК"
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Представители религиозной христианской организации "Армия Спасения" развезли по домам нуждающихся пожилых людей продуктовые наборы.

Подопечные Комплексного центра социального обслуживания населения Карелия получили продуктовую помощь от местной религиозной христианской организации "Армия Спасения". В преддверии новогодних праздников сотрудники организации передали 150 пакетов с продуктами одиноким пенсионерам Прионежского района, которые обслуживаются на дому. Подарочные наборы участники акции доставили до адресатов на своем транспорте. Об этом сообщили в паблике центра.

"Отметим, петрозаводское отделение "Армии Спасения" уже не первый год сотрудничает с Комплексным центром социального обслуживания населения Республики Карелия и уже давно является постоянным партнером акции "Экстренная помощь"", - пишут в паблике центра.

Ранее бесплатные продукты раздавали в рамках благотворительной акции #МагнитЗабота. Нуждающиеся семьи с детьми и одинокие пожилые люди в Карелии получили 10 тысяч продуктовых наборов.

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Комментарии

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театральный критик
2021-01-12 12:39:27
Заодно и в секту заманили.
Гость
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