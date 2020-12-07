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Нуждающимся в Карелии раздадут 10 тысяч бесплатных продуктовых наборов

Новости. Общество
07:30, 08 Декабря 2020
фото: Правительство Карелии
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Нуждающиеся семьи с детьми и одинокие пожилые люди в Карелии получат 10 тысяч продуктовых наборов, сообщили в правительстве республики.

Бесплатные продукты раздадут в рамках благотворительной акции #МагнитЗабота. 7 декабря состоялась первая поставка продуктовых наборов в Петрозаводск.

В преддверии Нового года торговая сеть "Магнит" совместно с Минсоцзащиты республики и фондом продовольствия "Русь" проводят благотворительную акцию #МагнитЗабота.

Бесплатные продуктовые наборы получат нуждающиеся жители Карелии.

"Эти продуктовые наборы мы передадим, в первую очередь, малообеспеченным семьям с детьми, у которых среднедушевой доход составляет менее половины прожиточного минимума по региону, а также пенсионерам, находящимся на бесплатном социальном обслуживании в нашем Центре социального обслуживания, − сказал первый заместитель министра социальной защиты республики Иван Скрыников. – Благодарим компанию «Магнит» и Фонд продовольствия "Русь" за такую необходимую акцию и помощь нашим гражданам".

Сегодня на площадку, расположенную на улице Зайцева, доставили первую часть продуктов. Теперь волонтеры будут их расфасовывать по наборам.

В состав каждого набора включены восемь наименований продуктов питания длительного хранения, в том числе крупы, консервы, мука, подсолнечное масло, сахар. Всего будет сформировано 10 тысяч продуктовых наборов, которые доставят волонтеры и сотрудники учреждений социального обслуживания населения.

"Мы планируем, что в течение месяца все продовольственные наборы уже поступят к адресатам", − отметила директор окружного отделения благотворительного фонда "Фонд продовольствия "Русь" по Северо-Западному федеральному округу Диана Кропотина.

Как сообщил директор Петрозаводского филиала АО "Тандер" Василий Насонов, Карелия стала 20-м регионом в программе #МагнитЗабота, за время действия которой помощь получили свыше 280 тысяч семей по всей стране.

После Карелии благотворительная акция будет проходить в Мурманской области.

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