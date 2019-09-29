Арнольд Шварценеггер показал сына в шинели офицера МВД (ФОТО)

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"Железный Арни" показал интересный снимок, на котором запечатлен в теплой шубе, а его наследник - в шинели офицера МВД.
Юноша позировал запечатлен в меховой шапке и шинели офицера МВД на фоне заснеженного леса. Актер в объемной шубе и ковбойской шляпе стоял рядом с ним, пишет Cosmopolitan.
Звездный отец трогательно обратился к Кристоферу.
"С днем рождения, сокровище мое! Какое счастье наблюдать, как ты растешь, а сейчас ты заставляешь меня гордиться тобой каждый день", – написал Шварценеггер в Instagram.
Российские поклонники звезды Голливуда атаковали его страницу. Фолловеры пишут комментарии на русском языке.
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