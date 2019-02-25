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Новости. Общество
15:16, 25 Февраля 2019

Арт-площадка на катке в Губернаторском парке завершила свою работу турниром по дворовому хоккею

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На катке ПАО "ТГК-1" в Губернаторском парке 24 февраля состоялся турнир по дворовому хоккею среди детских и молодежных команд.

Третий год подряд игра собирает непрофессиональных спортсменов, достигших возраста 10 лет.

В этот день три команды сражались за звание лучшей. Ледовая битва состоялась несмотря на сложные погодные условия – плюсовую температуру в день проведения игры. Борьба за призовые места была упорная и принесла зрителям яркие эмоции, а юных спортсменов проверила на прочность и закалку.

По итогам турнира золото завоевала команда "Ястребы", которая одерживает победу во второй раз –  она становилась победителем турнира в 2017 году. Второе место заняла команда "СССР", традиционно собравшая самых юных участников. Команда новичков "Северный ветер" завоевала бронзу.

Турнир стал завершающим событием в работе арт-площадки, организованной при поддержке Карельского центра развития добровольчества и Карельского РДОО "Скауты Карелии".

– Шестой сезон работы ледового корта и пятый год работы арт-площадки объявляем закрытым. За время работы катка с января по февраль 2019 года его посетили несколько тысяч горожан. Каждое воскресенье гостям предлагалась насыщенная программа: выставка традиционных ремесел Карелии, веревочный городок, презентация достопримечательностей, благотворительные мероприятия, знакомство с карельскими дизайнерами одежды, фестиваль по изготовлению снежных скульптур "Гиперборея" и многое-многое другое. Благодарим всех партнеров за поддержку, а горожан за участие! До встречи в новом году, – отметила пресс-секретарь филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Арина Степенная. 

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