Артистов фестиваля «Ruskeala Symphony» разместят на дорогой турбазе в поселке Карелии

Карельская филармония забронировала восемь номеров для артистов, выступающих на музыкальном фестивале «Ruskeala Symphony» в июле.

Карельская филармония полным ходом готовится к предстоящему международному музыкальному фестивалю «Ruskeala Symphony», который пройдет 14 и 15 июля.

Артисты и сотрудники филармонии будут размещаться на базе отдыха в поселке Киркколахти, Сортавальского района. Также заключен договор на видеосъемку и онлайн трансляцию главных концертов. Во сколько обойдутся эти услуги, знает проект «Жизнь и кошелек».