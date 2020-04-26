Артисты и творческие лидеры Петрозаводска прочтут сказки детям по телефону

Карелия присоединится к федеральному проекту "В сказку - из дома", в котором известные жители читают детям сказки из коллекций Национальной электронной детской библиотеки и Детского радио по телефону.

Акция пройдет 29 февраля с 19.00 до 22.00. Проект организован МТС, Российским движением школьников и факультетом журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке Министерства культуры РФ.

В эту среду, 29 апреля, по бесплатному телефону 8-800-250-10-51 дети со всего региона смогут услышать любимые произведения из уст известных петрозаводчан – вживую общаться с ребятами будут артисты и творческие личности. Акцию поддержали артист театра кукол Республики Карелия Олег Романов, тренер спортивной сборной Республики Карелия по пауэрлифтингу и министр по делам молодежи, физической культуре и спорту молодежного парламента республики Александр Каширин, гид и ведущая Александра Сухова, организатор проектов для детей и молодёжи Денис Довольнов, художница и педагог Майя Савчук, актриса Арина Ханинева.

Инициатива призвана воспитать в детях любовь к чтению, вдохновить и порадовать их, открыв возможность общения с прекрасными людьми. В назначенный день, с 19 до 22.00 любой ребенок может позвонить по телефону горячей линии 8-800-250-10-51 и послушать сказку в исполнении известных калининградцев.

Вместе с тем, в рамках проекта, для детей от 6 до 14 лет продолжает работу специальный конкурс чтецов "В сказку – из дома". Участникам необходимо записать на видео или аудио собственное прочтение сказки и загрузить работу на платформу благотворительного проекта "Поколение М". Лучшие чтецы получат возможность в режиме видеосвязи пообщаться со звездой, а позднее – попасть на персональную экскурсию в главную библиотеку страны – Российскую государственную библиотеку в Москве. Все участники конкурса смогут своим творчеством помочь сверстникам, нуждающимся в лечении. За каждую загруженную работу, каждый "лайк" и репост в социальные сети будет начислено по одному баллу на "Счетчик добра" проекта. В конце года МТС переведет все баллы в настоящие деньги по курсу 1 балл = 1 рубль и направит на лечение тяжелобольных детей.

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