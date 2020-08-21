Артисты Петрозаводска подготовили праздничный видеоконцерт "Мой флаг, моя история!"

Городской дом культуры подготовил подарок ко Дню государственного флага Российской Федерации, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня, 22 августа, в России отмечается День государственного флага.

В связи с праздником Городской дом культуры подготовил видеоконцерт. В концертную программу "Мой флаг, моя история!" включены известные песни о России, такие как "Ты живи, моя Россия!", "Широка страна моя родная", "Я лечу над Россией..." и другие.

Песни исполняют лучшие петрозаводские солисты и творческие коллективы: Валентина Моисеева, Виктория Льдинина, Иван Трифанов, Илья Дмитриев, Дарья Христофорова, вокально-хореографическая студия "Поколение", солисты вокальной студии "SOLO".