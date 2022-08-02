Артур Парфенчиков: авария на газопроводе могла произойти по техногенным причинам

Глава Карелии рассказал об аварии на газопроводе и заверил, что случившееся не скажется на рядовых потребителях.

Руководитель Карелии Арутр Парфенчиков сегодня работал в Кондопожском районе — по его словам, Кондопожский ЦБК не прерывал деятельность из-за аварии на газопроводе. Предприятие временно перешло на мазут.

«Информацию о ходе устранении аварии от всех служб получаю в оперативном режиме. Возгорание ликвидировано, люди не пострадали, на территории вокруг выгорела лесная подстилка на небольшой площади. Эта ветка снабжает газом Кондопожский район и Петрозаводск. Однако на рядовых потребителях случившееся не скажется. У компании „Газпром газораспределение Петрозаводск“ достаточно резервных объемов, заверили в компании», — рассказал глава региона.

Как сообщил Артур Парфенчиков, устранить последствия аварии и восстановить газоснабжение планируется уже сегодня вечером.

«По предварительным данным, авария могла произойти по техногенным причинам. Работают специалисты, выясняют причину». — уточнил Глава Карелии.