Артур Парфенчиков: «Это незабываемое чувство, когда находишь бойца и его медальон»

Новый поисковый сезон традиционно начался в Петрозаводске у Вечного огня «Вахтой памяти».

Открывая "Вахту памяти", глава Карелии Артур Парфенчиков вспомнил, как сам прошел восемь вахт в разных регионах страны – от Калуги и Новгорода до Воронежа.

– Это незабываемое чувство, когда находишь бойца и его медальон. Поисковики это понимают. Наш долг – продолжать поисковую работу, разыскивать тех, кто до сих пор лежит безымянным на полях сражений. Это очень важно, когда даже через десятилетия у внуков и правнуков появляется возможность прийти и поклониться могиле своих дедов и прадедов, – сказал глава Карелии.

Сегодня в республике действует 34 поисковых отряда.

В этом году в «Вахте памяти» примут участие не только карельские поисковики, но и объединения из других регионов: экспедиции запланированы почти во всех районах республики.