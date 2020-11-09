Артур Парфенчиков: "Мы ввели этот порядок на три недели, можно потерпеть"

Глава Карелии рассказал, почему пожилым людям в республике разрешили посещать магазины только три дня в неделю в течение четырех часов.

Выступая 10 ноября на заседании правительства Карелии, глава республики Артур Парфенчиков объяснил, почему он оставил людям старшего поколения только три дня в неделю и четыре часа на посещение магазинов. По словам губернатора, республиканские власти ориентировались при этом на те ограничения, которые были введены в Карелии весной.

"Многие спрашивают, почему с 12 до 16. Это опыт нашей весенней работы! Подавляющее большинство пенсионеров были недовольны утренним режимом. Один из аргументов – надо рано вставать. Во-вторых, не всегда есть свежие продукты с утра. Было много замечаний и просьб перенести эти сроки от других жителей. Главный аргумент – с работы, с ночной смены. Кому-то с утра удобнее, у кого-то семья и так далее. Сбегать в магазин и что-то купить. Понятно, что абсолютно идеальное время мы никогда не найдем. У кого-то будут вопросы. Но мы этот порядок пока установили на три недели, наверное, можно потерпеть. Никому сегодня не надо ходить в магазин каждый день! Никому!" – заявил Парфенчиков.

Напомним, на прошлой неделе власти Карелии ввели ограничения на посещение магазинов гражданами старше 65 лет из-за резкого роста числа заражений коронавирусной инфекцией. По распоряжению республиканского руководства, людей старшего поколения обслуживают в магазинах только три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу – с 12 до 16 часов.