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Артур Парфенчиков: "Мы ввели этот порядок на три недели, можно потерпеть"

Новости. Общество
10:40, 10 Ноября 2020
фото: © кадр из прямой линии Вконтакте
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Глава Карелии рассказал, почему пожилым людям в республике разрешили посещать магазины только три дня в неделю в течение четырех часов.

Выступая 10 ноября на заседании правительства Карелии, глава республики Артур Парфенчиков объяснил, почему он оставил людям старшего поколения только три дня в неделю и четыре часа на посещение магазинов. По словам губернатора, республиканские власти ориентировались при этом на те ограничения, которые были введены в Карелии весной.

"Многие спрашивают, почему с 12 до 16. Это опыт нашей весенней работы! Подавляющее большинство пенсионеров были недовольны утренним режимом. Один из аргументов – надо рано вставать. Во-вторых, не всегда есть свежие продукты с утра. Было много замечаний и просьб перенести эти сроки от других жителей. Главный аргумент – с работы, с ночной смены. Кому-то с утра удобнее, у кого-то семья и так далее. Сбегать в магазин и что-то купить. Понятно, что абсолютно идеальное время мы никогда не найдем. У кого-то будут вопросы. Но мы этот порядок пока установили на три недели, наверное, можно потерпеть. Никому сегодня не надо ходить в магазин каждый день! Никому!" – заявил Парфенчиков.

Напомним, на прошлой неделе власти Карелии ввели ограничения на посещение магазинов гражданами старше 65 лет из-за резкого роста числа заражений коронавирусной инфекцией. По распоряжению республиканского руководства, людей старшего поколения обслуживают в магазинах только три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу – с 12 до 16 часов.   

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2020-11-10 11:59:36
Я правильно понимаю, что в Америке, еще в недавнем прошлом, места для чёрных в автобусах были сделаны исключительно для их блага и безопасности и с учётом опыта распределения пассажиров по салону?
User
2020-11-10 11:19:36
Через 3 недели (если не раньше) новый порядок придумают? Отнеситесь с пониманием.
Leopol'd
2020-11-10 11:13:30
Мы ни хрена не понимаем, зачем это делаем, но всего на три недели. Если заболеваемость снизятся, скажем, что это благодаря ограничениям. Если ситуация не улучшится, то продлим ограничения. Беспроигрышная лотерея, причем за счет населения.
Njkdez
2020-11-10 11:01:29
За его зарплату готов неустанно за корону вещать 24 часа на 7.
Njkdez
2020-11-10 11:00:46
За зарплату Артура Олеговича готов быть терпилой, мой личный водитель будет в час ночи за зефиром мотаться без расслабона.
однозначно
2020-11-10 10:49:01
Будут терпеть как миленькие . А то повадились целыми днями очереди у кассы создавать.
Гость
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