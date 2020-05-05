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Артур Парфенчиков на "прямой линии" расскажет, как в Карелии пройдет День Победы

Новости. Общество
09:25, 06 Мая 2020
фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова
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Глава Карелии проведет "прямую линию", в ходе которой расскажет, как в период пандемии коронавируса в республике будут отмечать 9 Мая.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков анонсировал "прямую линию", в ходе которой планирует рассказать, как в этом году, в период пандемии коронавируса, будут проходить праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы.

"Друзья! Близится один из самых главных и самых любимых наших праздников – День Победы, - написал Артур Парфенчиков. - В этом году мы отмечаем 75–летие этого великого события. К сожалению, пандемия коронавируса внесла коррективы во многие наши планы, в том числе и в организацию торжественных мероприятий, памятных акций, которые традиционно проходят 9 мая. О том, как в Карелии пройдет День Победы в этом году, подробно расскажу во время прямой линии 7 мая".

Начало онлайн-трансляции пройдет на странице главы Карелии 7 мая в 13.00.

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