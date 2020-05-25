Артур Парфенчиков рассказал подробности о новых случаях COVID-19 в Карелии

По состоянию на 26 мая в Карелии выявлено 22 новых случая заражения ковидной инфекцией. Всего в республике зарегистрировано 353 заболевших.

Глава Карелии на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что напряженная обстановка сейчас сложилась в Беломорске. Там подтверждены шесть новых случаев коронавируса, в том числе из числа лиц, контактировавших с ковид-положительной жительницей Лахденпохского района, которая приезжала в город на похороны.

"Мы опасаемся, что скорее всего, эта цифра увеличится: в беломорском ковид–центре в общей сложности оказались 14 пациентов, 11 из них – с пневмонией. По пяти случаям коронавирус подтвержден методом ПЦР (Метод полимеразной цепной реакции – прим. ред.), по остальным – ждем результатов", – написал Артур Парфенчиков.

Напомним, еще 10 заболевших выявлено в Ильинском. С начала вспышки коронавируса там заболели уже 30 человек.

По словам губернатора, поселок в Олонецком районе оказался на третьем месте по количеству инфицированных после Петрозаводска и Сегежи.

В понедельник, 25 мая, все ограничительные меры на территорию Ильинского и Видлицкого сельских поселений были продлены до 10 июня.

"Введение аналогичных жестких мер прорабатываем сейчас и по Беломорску", – заключил руководитель региона.