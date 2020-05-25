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Глава Карелии продлил жесткие ограничительные меры в поселках Олонецкого района из-за вспышки коронавируса

Новости. Общество
21:12, 25 Мая 2020
фото: © Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov
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Все ограничительные меры на территорию Ильинского и Видлицкого сельских поселений продлеваются до 10 июня.

Как сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте", до этой даты местные жители могут выходить из дома только в строго определенных случаях: чтобы отправиться на работу, сходить в продуктовый магазин, аптеку, обратиться за экстренной медицинской помощью.

"Пока никаких прогулок. Также приостановлена работа парикмахерских, магазинов не первой необходимости, предприятий в сфере культуры, спорта и досуга. Въезд на территорию Ильинского и Видлицкого сельских поселений, как и прежде, разрешен только его жителям и работающим в этих населенных пунктах", – заключил Артур Парфенчиков.

Напомним, 20 мая стало известно о вспышке COVID-19 в Олонецком районе.

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Комментарии

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новый
2020-05-25 21:32:36
Самобытных надобно в строгости содержать. Правами и льготами обеспечили, а про обязанности напомнить забыли.
кир
2020-05-25 21:19:46
А чего там братья Степановы порядок не навели среди своих сородичей? Это и есть ваша суть и ваша полезность даже в пределах малой родины. :) Уходить, только уходить со всех постов. :)
Гость
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