Глава Карелии продлил жесткие ограничительные меры в поселках Олонецкого района из-за вспышки коронавируса

Все ограничительные меры на территорию Ильинского и Видлицкого сельских поселений продлеваются до 10 июня.

Как сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте", до этой даты местные жители могут выходить из дома только в строго определенных случаях: чтобы отправиться на работу, сходить в продуктовый магазин, аптеку, обратиться за экстренной медицинской помощью.

"Пока никаких прогулок. Также приостановлена работа парикмахерских, магазинов не первой необходимости, предприятий в сфере культуры, спорта и досуга. Въезд на территорию Ильинского и Видлицкого сельских поселений, как и прежде, разрешен только его жителям и работающим в этих населенных пунктах", – заключил Артур Парфенчиков.

Напомним, 20 мая стало известно о вспышке COVID-19 в Олонецком районе.