890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Карелия оказалась в центре церковного скандала 6
19.05.2020 15:36
Пропавшего в субботу 18-летнего юношу в Карелии нашли живым и здоровым 3
19.05.2020 18:40
"Мы прогнозируем, что не вытянем"
19.05.2020 13:20

Главного инфекциониста Карелии отправят в Олонецкий район, где обнаружена вспышка COVID-19

Новости. Общество
10:01, 20 Мая 2020
фото: © Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov
Загрузка...

В Олонецком районе за минувшие сутки было выявлено сразу 13 новых случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, в республике за сутки список зараженных коронавирусом увеличился на 19 человек. Наибольший прирост дал Олонецкий район. 12 инфицированных выявлено в поселке Ильинский.

После первого случая COVID-19  в Ильинском, на место 14 мая выехали специалисты и провели подворовые обходы с целью профилактики развития массовой заболеваемости. Было взято более 800 анализов.

Как сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте", установлены все носители инфекции, в том числе бессимптомные. 

"Принято решение направить в Олонецкий район главного внештатного фтизиатра Минздрава Карелии Кононенко Юлию Сергеевну и главного внештатного инфекциониста министерства Тищенко Михаила Семеновича. Их задача – помочь специалистам районной больницы в реализации дополнительных мер по организации и оказанию медицинской помощи, а администрации района – в организации санэпидмероприятий", – отметил министр здравоохранения.

По словам Михаила Охлопкова, ночью в Олонецкую ЦРБ направлена дополнительная партия средств индивидуальной защиты для медицинских работников – более пяти тысяч единиц. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Chel
2020-05-20 10:43:52
Это там, где уволились врачи? Успели.
Вася
2020-05-20 10:38:17
А бабку Валю обнуленщицу?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке
14.05.2020, 21:32
В Петрозаводске горит общежитие (ВИДЕО)

Аналитика

19.05.2020 15:28
Обществоведение
Архиерей под наблюдением 12
Первый епископ Костомукшской епархии отстранен от управления и предстанет перед Высшим общецерковным судом.
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 3
18.05.2020 15:59
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 8
15.05.2020 16:42
Пудож останется без тепла и горячей воды? 5
15.05.2020 13:05
Дорога жизни: купить джип или отрастить крылья? 5
14.05.2020 16:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:30
Кофе со сливками
Скульптор красоты
Гость рубрики "Кофе со сливками" – пластический хирург Александр Зайцев.
"Мы прогнозируем, что не вытянем"
19.05.2020 13:20
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
14.05.2020 14:46
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
18.05.2020 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»