Главного инфекциониста Карелии отправят в Олонецкий район, где обнаружена вспышка COVID-19

В Олонецком районе за минувшие сутки было выявлено сразу 13 новых случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, в республике за сутки список зараженных коронавирусом увеличился на 19 человек. Наибольший прирост дал Олонецкий район. 12 инфицированных выявлено в поселке Ильинский.

После первого случая COVID-19 в Ильинском, на место 14 мая выехали специалисты и провели подворовые обходы с целью профилактики развития массовой заболеваемости. Было взято более 800 анализов.

Как сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте", установлены все носители инфекции, в том числе бессимптомные.

"Принято решение направить в Олонецкий район главного внештатного фтизиатра Минздрава Карелии Кононенко Юлию Сергеевну и главного внештатного инфекциониста министерства Тищенко Михаила Семеновича. Их задача – помочь специалистам районной больницы в реализации дополнительных мер по организации и оказанию медицинской помощи, а администрации района – в организации санэпидмероприятий", – отметил министр здравоохранения.

По словам Михаила Охлопкова, ночью в Олонецкую ЦРБ направлена дополнительная партия средств индивидуальной защиты для медицинских работников – более пяти тысяч единиц.