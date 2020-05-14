Медики проводят подворовые обходы в поселке Карелии, где выявлен очаг COVID-19 (ФОТО)

Три бригады медицинских сестер и врач-эпидемиолог работают в поселке Ильинский Олонецкого района

В минувший четверг специалисты провели подворовые обходы в Ильинском с целью профилактики развития массовой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и для своевременного обследования жителей поселка, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По совам министра, отдельное внимание уделено лицам, которые могли контактировать с заболевшим COVID-19 или обратились в амбулаторию за медицинской помощью с признаками острой респираторной инфекции, а также группам риска - людям старше 65 лет или страдающим хроническими заболеваниями.

В амбулатории поселка был организован прием жителей, желающих пройти обследование на коронавирусную инфекцию, взяты мазки для проведения исследований на коронавирус.

Напомним, один больной с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, был зарегистрирован в поселке Ильинский 11 мая. Заражение, вероятно, произошло от односельчанина, выезжавшего в Санкт-Петербург.