Более 20 случаев коронавируса выявлено в Карелии за минувшие сутки

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 353 человека.

В республике за сутки список инфицированных увеличился на 22 человека, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с ковидом.

В поселке Ильинский Олонецкого района – 10 заболевших, в Беломорске – шесть, в поселке Элисенваара Лахденпохского района выявлено два новых случая и по одному – в Петрозаводске, в Сортавале, в Надвоицах и в Прионежском районе на станции Шуйская.

Выздоровели от COVID-19 еще семь человек – в Сегеже, в Петрозаводске, а также в Питкярантском и Пряжинском районах. Всего – 130.

Проведено 35169 исследований (+1136 за сутки).

На самокарантине находятся 4789 человек (-77 за сутки).

В местах обсервации – 16 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 57,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,2 раза выше и составляет 240,8 случая, по Северо-Западу – 184,6.