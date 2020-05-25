890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии продлили отмену всех рейсов пригородного и междугородного сообщения 5
25.05.2020 15:35
Глава Карелии продлил жесткие ограничительные меры в поселках Олонецкого района из-за вспышки коронавируса 4
25.05.2020 21:12
ПЛВЗ "Петровский" расширяет производство и набирает персонал 6
25.05.2020 14:38
В Карелии алкоголь вновь будут продавать до 10 часов вечера 7
25.05.2020 20:51
Убийство 17-летней девушки в Карелии произошло на фоне бытового конфликта 2
25.05.2020 12:57

Более 20 случаев коронавируса выявлено в Карелии за минувшие сутки

Новости. Общество
08:55, 26 Мая 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
Загрузка...

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 353 человека.

В республике за сутки список инфицированных увеличился на 22 человека, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с ковидом.

В поселке Ильинский Олонецкого района – 10 заболевших, в Беломорске – шесть, в поселке Элисенваара Лахденпохского района выявлено два новых случая и по одному – в Петрозаводске, в Сортавале, в Надвоицах и в Прионежском районе на станции Шуйская.

Выздоровели от COVID-19 еще семь человек – в  Сегеже, в Петрозаводске, а также в Питкярантском и Пряжинском районах. Всего – 130.

Проведено 35169 исследований (+1136 за сутки).

На самокарантине находятся 4789 человек (-77 за сутки).

В местах обсервации – 16 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 57,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,2 раза выше и составляет 240,8 случая, по Северо-Западу – 184,6.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-26 11:22:02
Сейчас заноза из магазина придет и всё нам подробно растолкует.
Марина
2020-05-26 09:17:48
Видимо вирус распространяется сам по себе , а власти и медики с чем то , и с кем то борются сами по себе .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
21.05.2020, 08:48
Коронавирус проник в "чистые" районы Карелии
20.05.2020, 08:54
В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии

Аналитика

25.05.2020 13:54
Обществоведение
Главный пульмонолог Карелии: "Эпидемия должна нас чему-то научить!" 3
Заведующий пульмонологическим отделением Республиканской больницы Геннадий Моховиков о пневмонии, борьбе с ней и жизни после эпохи коронавируса.
"Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса" 9
21.05.2020 13:40
"Все поняли, что от государства ждать нечего" 58
20.05.2020 16:00
Архиерей под наблюдением 15
19.05.2020 15:28
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 4
18.05.2020 15:59
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
Любители экстрима собирают деньги на новый скейт-парк в Петрозаводске 3
22.05.2020 15:58
Скульптор красоты
20.05.2020 09:30
архив чтиво

Медиа

С 26 мая в столице Карелия начнут свою работу торговые центры
25.05.2020 16:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»