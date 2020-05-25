Более 20 случаев коронавируса выявлено в Карелии за минувшие сутки

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 353 человека.
В республике за сутки список инфицированных увеличился на 22 человека, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с ковидом.
В поселке Ильинский Олонецкого района – 10 заболевших, в Беломорске – шесть, в поселке Элисенваара Лахденпохского района выявлено два новых случая и по одному – в Петрозаводске, в Сортавале, в Надвоицах и в Прионежском районе на станции Шуйская.
Выздоровели от COVID-19 еще семь человек – в Сегеже, в Петрозаводске, а также в Питкярантском и Пряжинском районах. Всего – 130.
Проведено 35169 исследований (+1136 за сутки).
На самокарантине находятся 4789 человек (-77 за сутки).
В местах обсервации – 16 человек.
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 57,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,2 раза выше и составляет 240,8 случая, по Северо-Западу – 184,6.
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