Артур Парфенчиков: «За вред, нанесенный карельской природе, придется отвечать»

В суде решается, кто заплатит за загрязнение реки Кемь после аварии на Белопорожской ГЭС.

На самом большом строящемся объякте Карелии — Белопорожской ГЭС — в 2020 году случилось сразу две аварии, одна в марте, другая в октябре. Серьезный удар был нанесен не только строительству — а вода затопила гидроэлектростанцию, отводящий канал и технику — но и по природе региона.

«Не менее 600 литров трансформаторного масла попало в реку, — вскоре прорыва дамбы сообщил Дмитрий Петров, бывший в то время главой Кемского района. — Масштаб и количество нефтепродуктов, попавших в реку, уточняется. Проводятся работы по локализации и ликвидации загрязнения. Установлены боны для предотвращения распространения нефтепродуктов, применяются сорбенты для удаления нефтепродуктов из воды. К работам привлечена специализированная организация».

Как сообщил тогда на своей странице «ВКонтакте» глава Карелии Артур Парфенчиков, результаты лабораторных исследований проб воды в реке Кемь, взятых Управлением Росприроднадзора в момент ее разлива после прорыва дамбы, подтвердили, что содержание нефтепродуктов в воде превышено, причем многократно: по правому берегу — в 3,6 раза, по левому — в 280 раз! В этой связи глава республики направил руководству Росприроднадзора письмо, с просьбой взять ситуация с разливом нефтепродуктов под особый контроль.

«Безусловно, виновные в аварии, повлекшей угрозу экологической безопасности Кемского района, должны понести заслуженное наказание. За вред, нанесенный карельской природе, придется отвечать», — написал в соцсети Артур Парфенчиков.

И вот на минувшей неделе, 23 января 2023 года, в Арбитражном суде Карелии началось рассмотрение иска Балтийско-Арктического межрегионального Управления Росприроднадзора. Кто ответит за загрязнение реки Кемь, читайте в статье «Столицы на Онего».