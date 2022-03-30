Реклама
Реинкарнация: на месте снесенного ларька «Шаурма» в центре Петрозаводска появился двойник на колесах
Новое
Сегодня 15:44
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов
31.03.2022 20:30
Родители будущих первоклассников в Петрозаводске: Чтобы ребенка отдать в школу – такое издевательство
Сегодня 06:53

Ассоциация потребителей России ожидает дефицит бытовой техники и электроники в магазинах

Новости. Общество
16:13, 01 Апреля 2022
фото: © REUTERS 2014

Новости партнеров

Отдельные импортные товары могут временно пропадать с прилавков в течение нескольких месяцев.

Об этом рассказал агентству «Прайм» глава Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин.

По его мнению, может исчезнуть бытовая техника или электроника, которая зависит не только от прямых поставок, но и от импорта комплектующих.

«Предсказать абсолютно точно, каким конкретно товарам на полках российских магазинов уготована такая участь, сейчас очень сложно, ведь процесс введения Западом антироссийских санкций еще не завершен», — заявил он.

Учитывая рост банковских ставок, может исчезнуть массовая выдача ипотечных кредитов, сохранившись исключительно для отдельных категорий граждан.

«Могут быть самые неожиданные истории в области страхования», — допускает Янин.

Очевидной он считает угрозу сокращения числа авиарейсов по России ввиду удорожания билетов. В этих условиях некоторые направления потеряют востребованность, предупреждает он. Кроме того, число доступных российским туристам стран в текущем году станет на порядок меньше, констатирует Янин.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2022, 15:19
Миллиардер из Питера построит в Сортавале речной вокзал
28.03.2022, 15:50
Стало известно имя миллиардера, который строит в Сортавале речной вокзал
25.03.2022, 09:33
Выяснилось, за какую работу в Карелии платят от 150 до 200 тыс. рублей в месяц
28.03.2022, 17:09
Еще один военнослужащий из Карелии погиб на Донбассе
25.03.2022, 00:05
«По зову сердца»: Глава Карелии проводил отряд добровольцев на Донбасс
30.03.2022, 16:32
Еще один боец из Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине

Аналитика

Сегодня 06:44
Тема недели
Они стояли за школу
Укутанные в пуховые платки, с термосами в руках родители будущих первоклассников в Петрозаводске несут ночное дежурство на морозе, чтобы записать своих детей в школу – в электронную очередь никто не верит.
Финны смотрят на НАТО
31.03.2022 12:59
Движение вверх. Как работают социальные лифты в «Социальных аптеках»
30.03.2022 09:06
«Абсолютно не бедный человек»
29.03.2022 15:30
Миллиардер из Питера построит в Сортавале речной вокзал
28.03.2022 15:19
Вся аналитика

Чтиво

30.03.2022 15:22
Без политики
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
Видео на YouTube стали незаменимой частью жизни для миллионов людей. Но в последнее время стали появляться новости о его возможном закрытии в России, и пользователи начали переходить на его отечественный аналог RuTube. Давайте попробуем разобраться, насколько такой переезд оправдан.
Актерам раздали маски
29.03.2022 15:09
«Наплавался! Хватит!»
23.03.2022 12:20
архив чтиво

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.