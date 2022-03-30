Ассоциация потребителей России ожидает дефицит бытовой техники и электроники в магазинах

Отдельные импортные товары могут временно пропадать с прилавков в течение нескольких месяцев.

Об этом рассказал агентству «Прайм» глава Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин.

По его мнению, может исчезнуть бытовая техника или электроника, которая зависит не только от прямых поставок, но и от импорта комплектующих.

«Предсказать абсолютно точно, каким конкретно товарам на полках российских магазинов уготована такая участь, сейчас очень сложно, ведь процесс введения Западом антироссийских санкций еще не завершен», — заявил он.

Учитывая рост банковских ставок, может исчезнуть массовая выдача ипотечных кредитов, сохранившись исключительно для отдельных категорий граждан.

«Могут быть самые неожиданные истории в области страхования», — допускает Янин.

Очевидной он считает угрозу сокращения числа авиарейсов по России ввиду удорожания билетов. В этих условиях некоторые направления потеряют востребованность, предупреждает он. Кроме того, число доступных российским туристам стран в текущем году станет на порядок меньше, констатирует Янин.