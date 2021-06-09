Атаман решил создать козью ферму в деревне в Карелии

Атаман Отдельского казачьего общества Карелии Евгений Катков выступил с инициативой создания козьей фермы молочного направления в деревне Малая Гомсельга, сообщили в Минсельхозе республики.

Свое предложение атаман, руководитель хуторского казачьего общества «Казачий хутор «Знаменский» в деревне Малая Гомсельга, высказал министру сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимиру Лабинову. Глава Минсельхоза встретился с Евгением Катковым во время своей рабочей поездки в Кондопожский район.

Министр в свою очередь проинформировал атамана о мерах господдержки и поручил Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров оказать консультационную помощь. Казаки смогут участвовать в мероприятиях госпрограммы республики «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов».

Ранее сообщалось, в Костомукше казаки решили заняться обучением молодого поколения.