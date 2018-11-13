АУДИО: Музыкант из Петрозаводска записал альбом, посвященный природе и культуре Карелии

Петрозаводчанин Никита Кислов записал альбом Fjara – Kanteletar, где можно услышать, как звучит Север.

Как сообщается в паблике Fjara (песня древних лесов и болот), музыкант из Петрозаводска Никита Кислов недавно записал инструментальный альбом, целиком и полностью посвященный природе и культуре Карелии.

Его композиции звучат атмосферно: передают дух карельской природы.