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Новости. Происшествия
20:40, 16 Апреля 2018
фото: РИА Новости/ Александр Кряжев

АУДИО: Опубликована шокирующая запись звонков людей из горящей "Зимней вишни" в Кемерово

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Популярный паблик Mash опубликовал шокирующую аудиозапись звонков на телефон 112 в день пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли более 60 человек.

"Сейчас мы опубликуем материал, который шокирует многих из вас. Мы не будем врать - для нас самих работа над этой темой была невыносима. Многие - отказались, не смогли. Но мы считаем, что общество должно знать, должно видеть и слушать. Только тогда виновники трагедии понесут своё заслуженное наказание. Мы публикуем аудиозаписи звонков на телефон 112 в день пожара в "Зимней Вишне". Здесь - звонки тех, кто был заперт в залах кинотеатров. Здесь - простые люди, плачущие, зовущие на помощь", - отмечает Mash

Напомним, 25 марта в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2018-04-16 21:24:47
Зачем этот кошмар выкладывать? Чего вы добиться хотите?
Гость
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