АУДИО: Опубликована шокирующая запись звонков людей из горящей "Зимней вишни" в Кемерово

Популярный паблик Mash опубликовал шокирующую аудиозапись звонков на телефон 112 в день пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли более 60 человек.

"Сейчас мы опубликуем материал, который шокирует многих из вас. Мы не будем врать - для нас самих работа над этой темой была невыносима. Многие - отказались, не смогли. Но мы считаем, что общество должно знать, должно видеть и слушать. Только тогда виновники трагедии понесут своё заслуженное наказание. Мы публикуем аудиозаписи звонков на телефон 112 в день пожара в "Зимней Вишне". Здесь - звонки тех, кто был заперт в залах кинотеатров. Здесь - простые люди, плачущие, зовущие на помощь", - отмечает Mash.

Напомним, 25 марта в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.