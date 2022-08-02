Авария на газопроводе в Карелии будет ликвидирована до конца дня

На газоснабжение потребителей Петрозаводска и Кондопожского района авария не повлияет, ситуацию на личном контроле держит глава Карелии Артур Парфенчиков.

Об этом сообщили в правительстве региона.

Сегодня утром, в 6.20, произошло возгорание на ветке газопровода Волхов-Петрозаводск в д. Таржеполь Прионежского района. Магистральный трубопровод принадлежит ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург-Волховское», который обеспечивает газом Петрозаводск и Кондопожский район. В 6.57 газопровод был перекрыт, давление газа было снижено, горение устранено. В результате ЧП пострадавших нет.

По информации Главного управления МСЧ России по Республике Карелия, к тушению пожара привлекались 22 человека и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России — 10 человек и 3 единицы техники. В настоящее время причины возникновения пожара устанавливаются.

«Ситуацию с аварией на газопроводе держит на личном контроле Глава Карелии Артур Парфенчиков. Руководители профильных министерств и ведомств каждый час докладывают обстановку на месте и принимаемых мерах по ликвидации аварии», — говорится в сообщении.

По данным Минприроды республики, в результате пожара на газопроводе огонь перекинулся на лес. Площадь возгорания составила около 0,5 га. В результате пожара выгорела лесная подстилка. На месте работают специалисты Карельского лесопожарного центра. Угрозы распространения лесного пожара нет.

Как сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов, на газоснабжение потребителей Петрозаводска и Кондопожского района авария не повлияет, так как АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» имеет резервные объемы по снабжению газом. В настоящее время подача газа ограничена на ряд предприятий республики. Чтобы избежать перебоев в работе, ПАО «ТГК-1» и Кондопожский ЦБК перешли на резервные источники топлива.

Аварию на газопроводе планируется устранить сегодня к вечеру и восстановить газоснабжение потребителей в полном объеме.