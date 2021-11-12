Авария на ЛЭП произошла в районе старинного села в Карелии

Энергетики работают над устранением аварии на ЛЭП в районе села Колежма в Беломорском районе.

Об этом информирует паблик местной власти в соцсети.

«Для обнаружения аварии на ЛЭП на место выехала бригада энергетиков. Обнаружено место первой неисправности. Осложняет работу большая протяженность линии, специалисты продолжают обследование, завершить его планируют через полтора часа. В дальнейшем приступят к ликвидации аварии», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что в деревне Кимасозеро погас свет из-за аварии.