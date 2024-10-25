Авария с участием фургона произошла в полдень на оживленной улице Петрозаводска

Два автомобиля не поделили перекресток улиц Правды и Промышленная.
Авария с участием двух автомобилей произошла на перекрестке улиц Правды и Промышленная в понедельник, 28 октября, в 12.59.
Произошедшее попало на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк» и было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии».
Судя по кадрам, фургон пытался выехать с улицы Промышленная на Правды, в то время как легковушка двигалась по Правды прямо в сторону проспекта Невского. Удар пришелся по касательной. Автомобили получили механические повреждения, информации о пострадавших не поступало.
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