Авария с участием фургона произошла в полдень на оживленной улице Петрозаводска

фото: © Скриншот с видео от «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / VK

Два автомобиля не поделили перекресток улиц Правды и Промышленная.

Авария с участием двух автомобилей произошла на перекрестке улиц Правды и Промышленная в понедельник, 28 октября, в 12.59.

Произошедшее попало на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк» и было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии».

Судя по кадрам, фургон пытался выехать с улицы Промышленная на Правды, в то время как легковушка двигалась по Правды прямо в сторону проспекта Невского. Удар пришелся по касательной. Автомобили получили механические повреждения, информации о пострадавших не поступало.