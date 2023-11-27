Авария в Петрозаводске попала в объектив видеорегистратора

фото: Скриншот из видео «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

Два автомобиля столкнулись на Лососинском шоссе.

Серьезная авария произошла в пятницу, 24 ноября, в Петрозаводске на Лососинском шоссе.

Видео с регистратора, размещенное в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии», было предоставлено одним из участников аварии.

Судя по видео, один из автомобилей двигался по Лососинскому шоссе в сторону района Древлянка, когда неожиданно перед ним выросла машина другого участника аварии, который поворачивал на прилегающую территорию со встречной полосы.